Update Bencana Sukabumi : 20.629 Warga Terdampak dan 3.464 Mengungsi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) melaporkan update bencana banjir dan longsor di Sukabumi Jawa Barat, dimana sebanyak 20.629 warga terdampak dan 3.464 warga mengungsi.

Hasil himpunan data tersebut menunjukan bahwa ada peningkatan jumlah warga terdampak sebanyak 10.455 warga dan yang mengungsi bertambah sebanyak 476 warga yang tersebar di 184 Desa, di 39 Kecamatan di wilayah Sukabumi.

"Perubahan data ini bisa terjadi dikarenakan pergerakan data masih sangat dinamis," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis (12/12/2024).

Selain update terkait jumlah warga terdampak dan mengungsi, dilaporkan sebanyak 1.605 rumah Rusak Ringan (RR), 1.829 rumah Rusak Sedang (RS), dan 2.058 rumah Rusak Berat (RB). Adapun upaya perbaikan dan relokasi masih dalam tahap pendataan.

Sampai hari ini, upaya pencarian korban hilang bernama Bapak Eros dan Ojang terus dilanjutkan mengingat sudah ditetapkannya perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari, terhitung mulai tanggal 11 Desember hingga 17 Desember 2024.

Usai ditetapkannya perpanjang masa tanggap darurat di wilayah Sukabumi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pun kembali ke Sukabumi kemarin Rabu (11/12).