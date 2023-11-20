Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Marsdya Andyawan, Wakasau Peraih 1.000 Jam Terbang Pesawat Tempur F16

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |04:06 WIB
Profil Marsdya Andyawan, Wakasau Peraih 1.000 Jam Terbang Pesawat Tempur F16
Marsdya TNI Andyawan Martono Putra. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kembali melakukan sejumlah rotasi dan mutasi di TNI. Dalam rotasi 60 perwira tinggi (pati) kali ini, terdapat jabatan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) yang turut diganti.

Yudo menunjuk Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra menggantikan Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman dari jabatan Wakasau. Sementara jabatan Pangkogabwilhan II yang ditinggalkan Andyawan akan digantikan oleh Marsekal Madya TNI Muhamad Tonny Harjono yang melepaskan jabatan Pangkoopsudnasnya.

 BACA JUGA:

Mutasi dan promosi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Melansir berbagai sumber, Andyawan merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1989. Sejak awal karier, dirinya merupakan penerbang tempur F-16 Fighting Falcon di Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi.

Lahir pada 30 April 1967, putra dari mantan Bupati Bekasi Brigjen TNI (Purn) Suko Martono itu merupakan penerbang yang pernah meraih 1.000 jam terbang dengan F-16 Fighting Falcon dan memiliki callsign “Sable”.

BACA JUGA:

105 Anggota TNI Dimutasi, Letjen Arif Rahman Jadi Wakil KSAD 

Ia merupakan lulusan AAU (Akademi Angkatan Udara) tahun 1989. Lanud Iswahjudi bagi Andyawan merupakan kawah candradimuka karena sejak awal kariernya bertugas sebagai penerbang tempur Skadron Udara 3 dari pangkat Letda hingga Melati Tiga ( Kolonel) diraihnya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Personel Lanud Iswahjudi tahun 2009.

Pendidikan militer

* AAU (1989)

* Sekbang (1991)

* Sekkau (1998)

* Element Lead Course F-16 (1999)

* Fighter Weapeon Instruktur Course FWIC (2001)

* Seskoau (2003)

* Sesko TNI (2013)

* Lemhannas (2017)

Riwayat Jabatan

Letnan Dua s/d Kapten

* Perwira Penerbang Skadron Udara 3

* Kasi Ops Skadron Udara 3

Mayor

* Instruktur Penerbang Skadik 104

* Danflight Ops B Skadron Udara 3

Letnan Kolonel

* Kadisops Skadron Udara 3

* Danskadron Udara 3 (2005—2006)

* Kadispers Lanud Iswahjudi (2008—2009)

