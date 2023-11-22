Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menlu RI Bertemu Menlu Rusia, Sampaikan Kecaman OKI Terhadap Israel di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:55 WIB
Menlu RI Bertemu Menlu Rusia, Sampaikan Kecaman OKI Terhadap Israel di Gaza
Menlu RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Rusia bersama para Menlu OKI (Foto: Kemlu RI)
A
A
A

MOSKOW Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Moskow, Rusia. Pertemuan yang berlangsung dengan hangat dan terbuka ini juga melibatkan Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Palestina.

Dalam pertemuan itu, para Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kembali sampaikan kutukan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel ke Gaza.

“Saya dalam pertemuan menyampaikan bahwa alasan Israel bahwa apa yang dilakukan saat ini merupakan “self defence” sangat tidak dapat diterima,” terang Menlu Retno melalui siaran pers.

Menlu menjabarkan beberapa alasannya. Pertama, karena alasan tersebut tidak dapat dipakai oleh penjajah seperti Israel.

Kedua, alasan self defence tidak dapat dijadikan “a licence to kill civilian”, tidak dapat dijadikan alasan untuk membunuh masyarakat sipil dan menyerang fasilitas sipil.

Selain itu, beberapa hal yang muncul dalam diskusi para Menlu OKI dengan Menlu Sergey Lavrov, antara lain Rusia menyambut baik kunjungan para Menlu OKI yang merupakan follow up dari KTT Bersama OKI-Liga Arab yang dilakukan di Riyadh pada 11 November lalu dengan tujuan untuk menghentikan kekejaman di Gaza dan melancarkan bantuan kemanusiaan.

Rusia juga sepakat dengan butir-butir yang ada di dalam resolusi KTT OKI-Liga arab.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement