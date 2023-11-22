Menlu RI Bertemu Menlu Rusia, Sampaikan Kecaman OKI Terhadap Israel di Gaza

Menlu RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Rusia bersama para Menlu OKI (Foto: Kemlu RI)

MOSKOW – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah melakukan pertemuan dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov di Moskow, Rusia. Pertemuan yang berlangsung dengan hangat dan terbuka ini juga melibatkan Menlu Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Palestina.

Dalam pertemuan itu, para Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kembali sampaikan kutukan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel ke Gaza.

“Saya dalam pertemuan menyampaikan bahwa alasan Israel bahwa apa yang dilakukan saat ini merupakan “self defence” sangat tidak dapat diterima,” terang Menlu Retno melalui siaran pers.

Menlu menjabarkan beberapa alasannya. Pertama, karena alasan tersebut tidak dapat dipakai oleh penjajah seperti Israel.

Kedua, alasan self defence tidak dapat dijadikan “a licence to kill civilian”, tidak dapat dijadikan alasan untuk membunuh masyarakat sipil dan menyerang fasilitas sipil.

Selain itu, beberapa hal yang muncul dalam diskusi para Menlu OKI dengan Menlu Sergey Lavrov, antara lain Rusia menyambut baik kunjungan para Menlu OKI yang merupakan follow up dari KTT Bersama OKI-Liga Arab yang dilakukan di Riyadh pada 11 November lalu dengan tujuan untuk menghentikan kekejaman di Gaza dan melancarkan bantuan kemanusiaan.

Rusia juga sepakat dengan butir-butir yang ada di dalam resolusi KTT OKI-Liga arab.