HOME NEWS INTERNATIONAL

2 Relawan WNI Dilaporkan Ditangkap Tentara Israel, Ini Klarifikasi Kemlu RI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:28 WIB
2 Relawan WNI Dilaporkan Ditangkap Tentara Israel, Ini Klarifikasi Kemlu RI
Foto: Reuters.
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) melakukan verifikasi terkait kabar penangkapan relawan warga negara Indonesia (WNI) di Gaza oleh tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Kabar tersebut menyebutkan bahwa dua dari tiga relawan WNI di Rumah Sakit Indonesia di Gaza telah ditahan oleh tentara IDF.

Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa pemerintah Indonesia langsung melakukan verifikasi terkait laporan tersebut. Dari informasi yang dihimpun, ketiga relawan WNI tersebut dikonfirmasi masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

“Pertama kali kita memperoleh informasi ini dari wartawan Palestine Today di Gaza yang memberi tahu pihak MER-C. Namun kami sudah melakukan verifikasi langsung ke sumbernya di Gaza dan baru saja mendapatkan informasi bahwa ketiga WNI tersebut seluruhnya masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza,” kata Iqbal dalam pesan singkat kepada media, Rabu.

“Jadi tidak ada penangkapan WNI oleh IDF di Gaza.”

Menurut sumber di Gaza, ketiga relawan WNI tersebut saat ini dalam keadaan baik dan tengah bersiap-siap melakukan evakuasi ke Gaza selatan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tujuh WNI dan keluarga WNI dari Gaza dalam dua tahap evakuasi yang berlangsung bulan ini. Tiga relawan WNI yang berafiliasi dengan MER-C di Rumah Sakit Indonesia memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza

(Rahman Asmardika)

      
Telusuri berita news lainnya
