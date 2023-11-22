Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Benar Makna Warna Putih Bendera Palestina Sama dengan Indonesia?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:36 WIB
Apakah Benar Makna Warna Putih Bendera Palestina Sama dengan Indonesia?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Apakah benar makna warna putih bendera Palestina sama dengan Indonesia? Ternyata hal itu memiliki perbedaan filosofi antara warna putih bendera Indonesia dengan Palestina.

Pasalnya pertanyaan apakah benar makna warna putih bendera palestina sama dengan Indonesia ini dikarenakan adanya kemiripan. Namun, dilansir Eatpita, warna putih melambangkan perdamaian dan cinta kasih, serta kesucian risalah yang diutus setiap Nabi ke tanah suci Palestina.

Apalagi pada bendera Palestina berasal dari Dinasti Umayyah yang memerintah Damaskus selama 90 tahun.

Warna putih ini menjadi lambang pengingat perang Badar, pertempuran pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Badar. Dinasti Umayyah memilih menggunakan bendera putih sebagai tanda berkabung.

Berbeda dengan Dinasti Abbasiyah yang menggunakan warna hitam sebagai tanda berkabung. Dinasti Umayyah menggunakan warna putih sebagai pembeda dengan Dinasti Abbasiyah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187338//pbnu-SZxc_large.jpg
Gus Yahya Perjuangkan Kemerdekaan Rakyat Palestina, Bantah Tudingan Pro Zionis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186783//gaza_hancur_diserang_israel-AG8w_large.jpg
Korban Tewas di Gaza Tembus 70 Ribu Orang, Israel Terus Lancarkan Serangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186282//pemerintah-0BTz_large.jpg
Soroti Konflik Palestina-Israel, Menag: Indonesia Harus Ikut Serta Jaga Perdamaian Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186237//tni_au-T3v8_large.jpg
Ribuan Pasukan Elite TNI AU Kopasgat Akan Diterjunkan ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185329//serangan_udara_israel_di_gaza_telah_menewaskan_310_warga_palestina_sejak_gencatan_senjata_dimulai-3mJx_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara di Gaza saat Gencatan Senjata, Tewaskan 22 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184269//menteri_keamanan_nasional_israel_itamar_ben_gvir-vEmS_large.jpg
Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement