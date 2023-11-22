Apakah Benar Makna Warna Putih Bendera Palestina Sama dengan Indonesia?

JAKARTA- Apakah benar makna warna putih bendera Palestina sama dengan Indonesia? Ternyata hal itu memiliki perbedaan filosofi antara warna putih bendera Indonesia dengan Palestina.

Pasalnya pertanyaan apakah benar makna warna putih bendera palestina sama dengan Indonesia ini dikarenakan adanya kemiripan. Namun, dilansir Eatpita, warna putih melambangkan perdamaian dan cinta kasih, serta kesucian risalah yang diutus setiap Nabi ke tanah suci Palestina.

Apalagi pada bendera Palestina berasal dari Dinasti Umayyah yang memerintah Damaskus selama 90 tahun.

Warna putih ini menjadi lambang pengingat perang Badar, pertempuran pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Badar. Dinasti Umayyah memilih menggunakan bendera putih sebagai tanda berkabung.

Berbeda dengan Dinasti Abbasiyah yang menggunakan warna hitam sebagai tanda berkabung. Dinasti Umayyah menggunakan warna putih sebagai pembeda dengan Dinasti Abbasiyah.