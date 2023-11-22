Bertemu Ganjar Pranowo di Jayapura, Mama Wati Tak Mampu Menahan Air Matanya

JAYAPURA - Calon Presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo disambut antusias ratusan masyarakat Jayapura. Mama Wati pun tak mampu menahan air matanya kembali bertemu dengan Calon Presiden nomor urut 3 itu yang sedang berkeliling di tanah Papua, pada Rabu (22/11/2023). Ganjar menemui mama Wati saat di Rumah Doa, Bumi Perkemahan, Waena, Kota Jayapura.

Ya, mereka berdua kembali bertemu setelah terakhir kali bertemu pada tahun 2021. Mama Wati menyambangi rumah dinas Gubernur Jawa Tengah untuk bertemu dengan Ganjar Pranowo lantaran ingin memberikan kado istimewa. Tangis haru Mama Wati pecah ketika Ganjar turun dari kendaraannya. Ia langsung memeluk Ganjar yang mengenakan pakaian berwarna hitam.

Sambil terisak, Mama Wati mengaku terharu dapat kembali bertemu serta berdialog langsung dengan Ganjar. Apalagi ia menilai Capres berambut putih ini adalah sosok pemimpin yang selalu membawa keteduhan, serta kenyamanan saat bertemu rakyatnya.

“Kami Rumah Doa sangat suka cita senang sekali kami menangis karena suka cita kami,” kata mama Wati.

Dalam kesempatan itu, mama Wati mengajak Ganjar berkeliling untuk melihat Rumah Doa yang sedang dibangun.

Ia sedikit berbincang-bincang kecil perihal progres pembangunan tempat tersebut. Terlebih, Ganjar merupakan salah satu orang yang ikut membantu pembangunan Rumah Doa.

Mama Wati pun mengucapkan terima kasih kepada Ganjar yang menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Rumah Doa disela kunjungannya ke Papua.

“Kami orang kecil, dan sederhana tapi Ganjar sebagai Capres bisa hadir dan datang di Rumah Doa,” ucap mama Wati.