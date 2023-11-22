Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kebakaran Gunung Panderman Batu Meluas, Personel Gabungan Tambahan Dikerahkan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:05 WIB
Kebakaran Gunung Panderman Batu Meluas, Personel Gabungan Tambahan Dikerahkan
Kebakaran Gunung Panderman (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BATU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Panderman Kota Batu terus meluas. Api bahkan tampak sepanjang Selasa malam hingga Rabu (22/11/2023) dini hari tadi. Petugas gabungan tambahan pun telah dikerahkan menuju lokasi titik api di kawasan sekitar puncak Gunung Panderman Kota Batu.

Kasi Kedaruratan BPBD Kota Batu Doddy Fatturachman menyatakan, bila ada sekitar total 40 orang yang dilibatkan untuk proses pemadaman api di Gunung Panderman. Personel tersebut disebar melalui dua tim yang naik melalui dua titik berbeda.

"Kita bagi dua tim di sini 20-an orang, dan di pos De Kline itu ada 20 orang di Oro-oro Ombo, jadi sekitar 40 orang yang naik," kata Doddy Fatturachman, saat dihubungi MPI.

Doddy menambahkan, hingga kini dari pantauan di lapangan dan analisis tim luasan area yang terbakar kian meluas. Tercatat dari titik api pertama di Petak 227 Gunung Panderman, kini sudah meluas hingga 3,5 hektar.

"Sementara lahan terbakar 3,5 hektar nanti kalau ada pendataan KPH kalau meluasnya," ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Gunung Panderman sisi Kota Batu disebabkan karena adanya sambaran petir pada Selasa sore (21/11/2023) sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu kebetulan ada mantri hutan Perhutani yang mengetahui hal tersebut dan langsung naik melakukan pengecekan.

"Positif kena petir beliaunya naik ke atas. Ada pohon kesambar petir di atas. Memang benar petir dan membakar pohon dan merambat apinya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186636/mayat-ds4I_large.jpg
WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement