INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ganjar Pranowo Prioritaskan Pembangunan SDM dan Pemerataan Pendidikan di Papua

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |10:36 WIB
Ganjar Pranowo Prioritaskan Pembangunan SDM dan Pemerataan Pendidikan di Papua
Ganjar Pranowo/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Ganjar Pranowo, Calon Presiden nomor urut 3, menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama di Papua.

Pernyataan ini disampaikannya setelah mendengarkan aspirasi dari kelompok pendukungnya terkait isu pendidikan yang belum merata di Papua saat berkunjung ke Jayapura pada Selasa (21/11/2023).

 BACA JUGA:

"Aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan pendidikan, sumber daya alam, seperti kehutanan, serta sektor kemaritiman dan pariwisata di Papua,” ucap Ganjar dalam keterangan pers

Menurutnya, Papua memiliki potensi sumber daya alam, kemaritiman, dan pariwisata yang cukup baik. Namun, masih terdapat kendala akses pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah pulau yang dikenal sebagai Bumi Cendrawasih tersebut.

 BACA JUGA:

"Meskipun lautnya sangat luar biasa, akses pendidikan yang diharapkan mencakup seluruh anak-anak di Papua masih menjadi tantangan,” ungkap Ganjar

Ganjar, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, mengklaim telah mengumpulkan data mengenai keterbatasan akses pendidikan di Papua.

Dengan demikian, Ganjar berjanji akan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia di Papua.

"Kami akan mengeceknya, namun ini menjadi peringatan bagi kita agar pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama di Papua," ujar Ganjar.

Momen Menarik Ganjar Bertemu Mahasiswa yang Pernah Mendapatkan Beasiswa dari Pemprov Jateng

Di sela-sela kunjungannya di Papua, Calon Presiden Ganjar Pranowo sempat bertemu dengan mahasiswa asal Papua, Selviana Indira, yang sedang menempuh studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Selviana menerima bantuan biaya kuliah dari Ganjar saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut terjadi dalam acara deklarasi dukungan relawan tanah Papua untuk Ganjar-Mahfud di PTC Lapangan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, pada Selasa (21/11/2023).

Awalnya, Ganjar memberikan sambutan setelah menerima dukungan dari masyarakat Papua. Selviana kemudian naik ke panggung untuk bertemu dengannya.

Halaman:
1 2
      
