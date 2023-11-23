Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Unjuk Rasa Pakai Topeng, Mahasiswa di Yogyakarta Sebut Demokrasi di Indonesia Sudah Mati

Gunanto Farhan , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |21:17 WIB
Unjuk Rasa Pakai Topeng, Mahasiswa di Yogyakarta Sebut Demokrasi di Indonesia Sudah Mati
A
A
A

YOGYAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, Kamis sore berunjuk rasa di Perempatan Tugu, Kota Yogyakarta.

Mahasiswa menilai, kondisi bangsa, saat ini dalam darurat demokrasi, seperti putusan MK yang sarat intervensi. Masa aksi juga memakai topeng, sebagai simbol dari elite politik, yang dengan topeng demokrasinya, justru melakukan tindakan dan etika anti demokrasi.

Dengan memakai topeng dan membentangkan sejumlah spanduk, bertuliskan matinya demokrasi Indonesia dan Indonesia dalam darurat demokrasi. Puluhan mahasiswa ini, menggelar aksi diam, di Perempatan Tugu, Kota Yogyakarta, Kamis sore (23/11/2023).

Koordinator aksi, Kholil menyatakan, darurat demokrasi di Indonesia, terjadi akibat adanya intervensi dari para elite politik, salah satunya seperti putusan MK yang juga dinilai melanggar konstitusi.

