Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Terus Usut Kasus Dugaan Penganiayaan Wanita hingga Tewas di Sampang

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |02:03 WIB
Polisi Terus Usut Kasus Dugaan Penganiayaan Wanita hingga Tewas di Sampang
Ilustrasi. (Freepik)
A
A
A

SAMPANG - Polisi terus menyelidiki kasus dugaan penganiayaan di Desa Kara, Kecamatan Torjun, Sampang yang menimpa korban SW (29) warga Pemalang, Jawa Tengah.

Teranyar penyidik Satreskrim Polres Sampang memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti untuk menggali lebih dalam kasus tersebut.

"Jami sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang berada di sekitar TKP. Saat ini masih ada 3 orang saksi yang kami periksa," kata Kasat Reskrim Polres Sampang Iptu Edi Eko Purnomo, Kamis (23/11/2023).

Menurutnya, berdasarkan hasil visum korban SW (29) mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya.

"Korban mengalami luka di bagian tubuhnya akan tetapi karena ini masih penyelidikan mohon maaf kami tidak mengungkap secara detail," tuturnya.

Edi mengatakan saat ini petugas kepolsian masih melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku.

"Kami selidiki orang yang diduga patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat wanita mayat Penganiayaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement