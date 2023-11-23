Rumah Rusak Diterjang Longsor, Puluhan Warga di Bandung Barat Mengungsi

BANDUNG BARAT - Sebanyak 11 kepala keluarga yang berisi 44 jiwa di Kampung Citiis, RT 02/11, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpaksa mengungsi akibat longsor yang menerjang pada Rabu (21/11/2023) malam.

Longsor di wilayah perbukitan itu membuat tiga rumah mengalami kerusakan yang sangat berat. Sedangkan tujuh rumah lainnya terancam longsor susulan sehingga ikut diungsikan untuk keamanan dan kenyamanan warga.

"Untuk saat ini seluruh warga terdampak longsor baik yang rumahnya rusak berat atau pun terancam diungsikan di rumah keluarga masing-masing karena rawan longsor susulan," kata Camat Rongga Agus Rudianto saat dihubungi, Rabu (22/11/2023).

Selain itu, kata dia, pihaknya membuat semacam posko penanganan bencana yang dipusatkan di rumah Ketua RW setempat. Di posko tersebut disediakan dapur umum untuk para korban terdampak bencana longsor.

"Kita bikin semacam posko di rumah RW. Untuk penanganan seperti dapur umum. Beras sudah disediakan dari Pak RW," ucap Agus.

Dia mengatakan, peristiwa bencana longsor yang menerjang wilayahnya itu bermula saat hujan deras yang menguyur dengan curah yang tinggi hingga pukul 21.30 WIB. Hingga pukul 22.00 WIB terjadilah bencana longsor menerjang wilayah yang berada pelosok itu.

Warga mendengar suara gemuruh dan suara seperti pohon tumbang sehingga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Setelah itu warga menyaksikan rumah mereka rusak diterjang longsor.