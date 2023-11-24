Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapan Perang Dunia 3 Akan Terjadi? Ini Ramalannya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |14:53 WIB
Kapan Perang Dunia 3 Akan Terjadi? Ini Ramalannya
Ilustrasi kapan perang dunia 3 akan terjadi? (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kapan Perang Dunia 3 akan terjadi menjadi salah satu pertanyaan bagi masyarakat internasional. Hal ini terlihat dengan perang antara Israel-Palestina serta Ukraina dan Rusia

Sehingga pertanyaan kapan Perang Dunia 3 akan terjadi pun banyak diramalkan oleh beberapa negara. Dilansir dari Time, sebuah survei yang dilakukan oleh American Psychological Association bahkan menemukan 7 dari 10 orang Amerika takut umat manusia kini berada di tahap awal Perang Dunia 3.

Saat ini, sejumlah orang memberikan pengakuan mengejutkan mengenai pengetahuannya terhadap kapan Perang Dunia 3 akan terjadi.

Lantas kapan Perang Dunia 3 akan terjadi? Seperti dikutip dari Daily Star, seorang pengguna media sosial yang menyebut dirinya ‘Trevor the Time Traveller’ mengaku sebagai seorang penjelajah waktu dari tahun 2049.

Ia mengklaim telah berkunjung lebih dari dua dekade dari masa depan dan memperingatkan umat manusia mengenai Perang Dunia 3. Menariknya, ‘Trevor the Time Traveller’ merincinya ke dalam 3 tanggal.

“Ingat tanggal ini 21/2/2024 – sesuatu yang sangat besar akan terjadi. 29/5/2030 - Perang dunia ketiga akan dimulai, yang berlangsung selama 7 tahun antara utara dan selatan.2037 - Perang berakhir dan ledakan bayi kedua terjadi, menyebabkan pertumbuhan populasi terlalu tinggi," katanya.

Halaman:
1 2
      
