Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Pasukan Kopassus dengan Marinir Bersitegang, Bazoka Siap Ditembakkan

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |04:09 WIB
Kala Pasukan Kopassus dengan Marinir Bersitegang, Bazoka Siap Ditembakkan
Benny Moerdani dan Bung Karno/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Konflik antarpasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau sekarang TNI, pernah terjadi di era Presiden Sukarno, atau Bung Karno.

Pada pertengahan tahun 1964, antara pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD (sekarang Kopassus) dengan pasukan Tjakrabirawa atau Cakrabirawa dari unsur KKO (sekarang Marinir), saling berhadap-hadapan.

 BACA JUGA:

Gesekan yang berujung dengan baku hantam massal di lapangan Banteng itu, dipicu aksi saling ejek.

“Tanpa jelas yang menjadi penyebabnya, mendadak saja terjadi insiden. Dimulai dengan saling ejek-mengejek, kemudian berlanjut menjadi perkelahian massal,” kata Benny Moerdani atau LB Moerdani seperti dikutip dalam buku Benny Moerdani Profil Prajurit Negarawan (1993), Jumat (26/8/2022).

 BACA JUGA:

Adu fisik di lapangan Banteng pertengahan tahun 1964 itu membuat situasi semakin panas. Pasukan RPKAD yang merasa kalah jumlah dengan KKO Cakrabirawa yang asramanya di Kwini, yakni hanya berseberang jalan dengan lokasi kejadian, langsung berinisiatif mengontak rekan-rekannya di Cijantung. Dalam waktu cepat datang bantuan dengan iring-iringan truk.

Saling ejek yang berubah adu jotos ditengarai hanya akumulasi kecemburuan. Sebelum insiden terjadi, kehadiran Resimen Cakrabirawa yang dibentuk pada awal Mei 1963, sejak awal telah menimbulkan sentimen tersendiri bagi kesatuan lain, terutama RPKAD. Cakrabirawa merupakan kesatuan khusus yang bertugas menjaga keamanan Presiden Soekarno.

Dalam “Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa, Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66”, Maulwi Saelan mengatakan, gagasan pembentukan Cakrabirawa timbul pasca insiden percobaan pembunuhan Bung Karno pada saat salat Idul Adha 1962 di Istana Negara.

Sebagai kesatuan khusus, Cakrabirawa memiliki kekuatan 3.000 personil yang semuanya berasal dari empat unsur angkatan (AD, AL, AU dan Kepolisian). Mereka merupakan kumpulan dari para tentara pilihan. “Mereka ini prajurit-prajurit para yang matang dan prajurit gerilya yang sempurna,” kata Bung Karno seperti dikutip dari Benny Moerdani Profil Prajurit Negarawan.

Karena alasan khusus, pimpinan ABRI memperlakukan Cakrabirawa istimewa. Mulai plat nomor kendaraan dinas yang dipakai, hingga seragam personel Cakrabirawa dibuatkan berbeda dengan yang lain. Warna seragam pasukan Cakrabirawa juga tidak sama dengan kesatuan lainnya. Kendati demikian baret yang dipakai Cakrabirawa berwarna merah bata, nyaris mirip dengan baret merah kebanggaan pasukan RPKAD.

Menurut AKBP Mangil, Komandan Detasemen Kawal Pribadi Resimen Cakrabirawa, saat pemakaian baret pertama kali dikenalkan, mereka masih meminjam baret RPKAD. Untuk membedakan dengan warna merah RPKAD, ditambahkan zat pewarna. “Warnanya bisa kami ubah dari merah menyala menjadi merah bata,” kata Mangil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement