HOME NEWS NASIONAL

Catatan Sejarah 27 Desember: Perpecahan Korea hingga Berdirinya Bank Dunia

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |04:15 WIB
Catatan Sejarah 27 Desember: Perpecahan Korea hingga Berdirinya Bank Dunia
Bendera Korsel dan Korut (Foto: English.ruvr)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa dan catatan sejarah penting tercatat terjadi pada 27 Desember di berbagai belahan dunia. Momentum ini menjadi pengingat atas peristiwa-peristiwa bersejarah yang berdampak besar hingga saat ini.

Berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada 27 Desember, dihimpun dari berbagai sumber:

1. Berdirinya Bank Dunia

Bank Dunia (World Bank) resmi berdiri pada 27 Desember 1945 setelah diratifikasinya perjanjian internasional hasil Konferensi Bretton Woods yang berlangsung pada 1–22 Juli 1944 di Amerika Serikat.

Lembaga keuangan internasional ini bertujuan memberikan pinjaman dan bantuan kepada negara berkembang untuk mendukung program pembangunan. Markas besar Bank Dunia berada di Washington, DC, dan secara struktural termasuk badan PBB, meskipun beroperasi secara independen.

2. Semenanjung Korea Terbagi Dua

Pada 27 Desember 1945, Semenanjung Korea resmi terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Sebelumnya, Korea merupakan satu entitas politik selama berabad-abad. Perpecahan ini kemudian memicu ketegangan geopolitik yang masih berlangsung hingga kini. Semenanjung Korea terletak di Asia Timur dan dikelilingi Laut Jepang (Laut Timur), Laut China Timur, dan Laut Kuning.

 

Halaman:
1 2
      
