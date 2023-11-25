Advertisement
HOME NEWS NEWS

Survei LSN: Partai Perindo Potensi Lolos ke Senayan di Pemilu 2024

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:45 WIB
Survei LSN: Partai Perindo Potensi Lolos ke Senayan di Pemilu 2024
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo berpotensi tembus parliamentary threshold sebesar empat persen dan lolos ke Senayan. Hal itu berdasarkan temuan elektabilitas Lembaga Survei Nasional (LSN) pada periode 5-12 November 2023.

Hasil temuan itu mencatat bahwa Partai Perindo mendapat elektabilitas 4,2 persen. Perindo tembus 10 besar dari 18 parpol peserta Pemilu pada 2024 mendatang.

“Berdasarkan survei LSN kali ini, partai-partai non-parlemen yang berpotensi tembus parliamentary threshold 4% sekaligus lolos ke Senayan hanyalah Partai Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI),” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Gema Nusantara Bakry, dalam keterangannya dikutip Sabtu (25/11/2023).

Meski menjadi salah satu partai non parlemen yang diprediksi tembus ke Senayan, elektabilitas PSI masih berada di bawah Perindo. PSI mendapatkan elektabilitas sebesar 2,5 persen pada temuan kali ini.

Sementara, untuk partai baru dan partai non parlemen lainnya belum terdeteksi bertarung dalam elektabilitas. Satu-satunya baru yang tembus satu persen ialah Partai Gelora.

“Untuk partai-partai baru dan partai non-parlemen lainnya hingga survei LSN November 2023 ini belum terdeteksi memperlihatkan geliat elektabilitas,” katanya.

“Kecuali Partai Gelora, hampir semua partai baru dan partai non-parlemen masih sulit menembus satu persen, bukan hanya di survei LSN namun juga hampir di semua survei berbagai lembaga riset,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
