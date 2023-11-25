Hary Tanoesoedibjo Tegaskan Terjun ke Politik untuk Melayani Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan bahwa tujuannya membangun Partai Perindo untuk bisa memberikan dan melayani masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan HT saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Full Gospell Business Men’s Fellowship Internasional di Mall Season City, Jakarta Barat, Sabtu (25/11/2023).

“Saya ingin menegaskan bahwa saya masuk politik tujuan saya untuk melayani, tidak untuk diri saya sendiri, tapi saya betul-betul ingin melihat Indonesia itu menjadi Indonesia yang kuat,” kata HT, Sabtu (25/11/2023).

HT mengungkapkan bahwa dirinya juga sempat berbicara kepada rekan-rekannya di partai politik yang lain apabila membuat sebua Undang-Undang (UU) jangan sampai merugikan masyarakat banyak.