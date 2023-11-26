Pemimpin Pengamanan Pernikahan Kaesang Jadi Wakil KSAU, Kenali Rekam Jejaknya

JAKARTA - Marsekal Madya (Marsdya) Andyawan Martono Putra termasuk dalam daftar mutasi dan promosi 25 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Udara (AU) pada Jumat, 17 November 2023 lalu. Ia bukan orang sembarangan, namun sudah memiliki segudang pengalaman.

Sebagai Jenderal Bintang 3 TNI AU, Andyawan pernah memimpin pengamanan VVIP pada pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono. Pernikahan putra bungsu Jokowi pun berjalan mulus.

Mutasi dan promosi tersebut diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023. SK tersebut menetapkan mutasi dan promosi untuk 60 Pati TNI, dengan rincian 25 Pati TNI Angkatan Darat (AD), 10 Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 25 Pati TNI AU.

Sementara Marsekal Madya Andyawan Martono Putra dipindahkan dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) II menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau). Posisi tersebut menjadikannya orang nomor 2 di TNI AU.

Andyawan merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1989, lahir pada 30 April 1967, di Malang, Jawa Timur. Ia memiliki pengalaman penerbangan dengan F-16 Fighting Falcon, dengan julukan "Sable."

Karier militernya dimulai sebagai Perwira Penerbang di Skadron Udara 3 dan mencapai pangkat Kolonel ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Personel Lanud Iswahjudi pada 2009.

Selama kariernya, Andyawan menduduki berbagai jabatan, termasuk Kasi Ops Skadron Udara 3, Instruktur Penerbang Skadik 104, Kadisops Skadron Udara 3, Danskadron Udara 3, Kadispers Lanud Iswahjudi, Kadisops Lanud Iswahjudi, Dan Wing Udara 3 Tempur, hingga Pangkosekhanudnas II Makassar.