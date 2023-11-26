Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Perindo Sumut Berduka, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Januari Siregar Meninggal

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |05:53 WIB
Perindo Sumut Berduka, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Januari Siregar Meninggal
Pengurus Partai Perindo Sumut Januari Siregar meninggal dunia (Foto: Istimewa)
MEDAN - Pengurus dan kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Sumatera Utara tengah berduka. Sebab, salah seorang politisi seniornya, Dr. Januari Siregar, meninggal dunia, Sabtu 25 November 2023.

Januari Siregar menghembuskan nafas terakhirnya di usia 61 tahun saat dalam perawatan di RS Murni Teguh Medan. Selain seorang politisi, Januari Siregar juga dikenal sebagai advokat senior di Sumatera Utara.

Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, mengatakan Januari Siregar hingga akhir hayatnya masih menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM di DPW Perindo Sumatera Utara.

Januari juga sempat maju sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara dari Perindo di Pemilu Legislatif 2019 lalu. Namun mantan anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia periode 2014-2019 itu, belum berhasil lolos.

"Untuk pemilu tahun ini beliau memang tidak lagi nyaleg. Tapi beliau masih aktif di kepengurusan kita," jelas Rudi.

Rudi mengaku mengenal sosok Januari Siregar sejak 23 tahun lalu. Saat itu Rudi masih menjadi Staf Teknik pada Pembangunan Pasar Petisah Tahap II Medan. Rudi dan Januari kemudian semakin akrab saat sama-sama bergabung di komunitas Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) Sumatera Utara.

"Karena punya hobby yang sama juga sering bergabung dan pergi bersama termasuk menonton balap di Malaysia," jelas Rudi.

Telusuri berita news lainnya
