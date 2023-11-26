Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Partai Perindo dari Dapil Jabar 1 Gelar Konsolidasi

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |03:00 WIB
Caleg Partai Perindo dari Dapil Jabar 1 Gelar Konsolidasi
Caleg Partai Perindo gelar konsolidasi (Foto : MPI)
BANDUNG - Menjelang masa kampanye Pemilu 2024, sejumlah calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jabar yang meliputi Kota Bandung dan Cimahi melakukan konsolidasi.

Kegiatan yang diinisiasi caleg Partai Perindo untuk DPRD Jabar dari Dapil 1 Epi Sutisna ini berlangsung di Abrina Cafe Jalan Terusan Jakarta, Sabtu (25/11/2023) siang.

Menurut caleg DPR RI Partai Perindo dari Dapil 1 Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kegiatan tersebut merupakan konsolidasi tim pemenangan dirinya beserta Epi Sutisna dan beberapa caleg lainnya dari Kota Bandung dan Cimahi.

"Jadi sengaja dikumpulkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan memberikan informasi mengenai bagaimana proses kampanye tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 nanti," kata Ferry.

Ferry berharap, relawan, tim sukses, dan para tandem bisa saling memahami proses kampanye serta optimal meraih simpati masyarakat.

"Jadi tandem antar caleg DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota menjadi kebijaan pusat untuk mengoptimalisasikan aktivitas-aktivitas di lapangan. Tapi kita juga nanti melibatkan relawan, koorcam, koordinator kelurahan, dan tim sukses," kata Ferry.

