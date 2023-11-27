Humor Gus Dur: Rahasia Juara Pelari Suriah, Bayangkan Lagi Diuber Tentara Israel

KH ABDURRAHMAN Wahid alias Gus Dur merupakan sosok yang dikenal kerap melontarkan guyonan yang tak hanya lucu, namun juga terselip pelajaran di baliknya. Guyonan Gus Dur masih sering diceritakan hingga sekarang.

Suatu ketika, Gus Dur menceritakan tentang motivasi pelari asal Suriah yang meraih medali emas saat Olimpiade di Sydney, Australia pada 2002.

BACA JUGA:

Tak hanya meraih medali emas, pelari asal Suriah itu juga memecahkan rekor dunia 100 meter. Usai bertanding, dia pun dihampiri wartawan.

"Apa rahasia kemenangan Anda?" tanya seorang wartawan.

BACA JUGA:

Humor Gus Dur: Kisah Anggota Banser Disuruh Berenang Kelilingi Kapal hingga 100 Kali

Tak hanya meraih medali emas, pelari asal Suriah itu juga memecahkan rekor dunia 100 meter. Usai bertanding, dia pun dihampiri wartawan.

"Apa rahasia kemenangan Anda?" tanya seorang wartawan.

"Sederhana saja. Saat start, saya bayangkan ada serdadu Israel di belakang yang akan menembak saya," kata pelari tersebut.