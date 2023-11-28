Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Harta Karun Kuno Ukraina Dikembalikan Usai Bertarung dengan Rusia di Pengadilan Selama 10 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:37 WIB
Harta Karun Kuno Ukraina Dikembalikan Usai Bertarung dengan Rusia di Pengadilan Selama 10 Tahun
Harta karun kuno Ukraina dikembalikan ke Rusia usai bertempur di pengadilan selama 10 tahun (Foto: Allard Pierson Museum, Amsterdam)
A
A
A

UKRAINA - Koleksi harta karun kuno yang bersejarah telah dikembalikan ke Ukraina, setelah hampir 10 tahun berselisih mengenai kepemilikannya dengan Rusia.

Seperti diketahui, sebanyak 565 item termasuk perhiasan Scythian dan Sarmatian, serta patung dikembalikan dari Belanda.

Koleksi-koleksi itu sebagian besar berasal dari museum Krimea, dipinjamkan ke Museum Allard Pierson di Amsterdam ketika Rusia mencaplok semenanjung Ukraina pada 2014.

Baik Ukraina dan Rusia mengklaim barang-barang tersebut tetapi pengadilan Belanda mendukung Kyiv.

"Setelah hampir 10 tahun sidang pengadilan, artefak dari empat museum Krimea yang dipresentasikan pada pameran 'Krimea: Emas dan Rahasia Laut Hitam' di Amsterdam telah kembali ke Ukraina,” terang Museum Nasional Sejarah Ukraina di Kyiv dalam sebuah pernyataan pada Senin (27/11/2023).

Ia menambahkan bahwa koleksi tersebut, yang meliputi pedang perunggu, helm emas dan permata berharga, akan disimpan di museum sampai “penghentian pendudukan Krimea”.

Dinas keamanan SBU Ukraina pada Senin (27/11/2023) memposting sebuah video yang menunjukkan apa yang dikatakannya adalah sebuah truk dengan artefak seberat 2.694 kg (5.940 pon) yang akan diidentifikasi di Kyiv.

Halaman:
1 2 3
      
