Putin: Rusia Tak Pernah Tolak Perundingan Damai dengan Ukraina

MOSKOW - Rusia tidak pernah menolak perundingan damai dengan Ukraina, kata Presiden Vladimir Putin dalam pidato pembukaan pertemuan daring pemimpin G20, Rabu (22/11/2023).

“Beberapa kolega telah mengatakan dalam pidatonya, bahwa mereka terkejut dengan agresi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina. Ya, tentu saja, aksi militer selalu menjadi tragedi bagi orang-orang tertentu, keluarga tertentu, dan seluruh negara," jelasnya sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

"Dan, tentu, kita harus berpikir tentang bagaimana cara menghentikan tragedi ini. Namun, Rusia tidak pernah menolak negosiasi damai dengan Ukraina. Bukan Rusia, tetapi Ukraina yang selalu terbuka mengatakan bahwa mereka menarik diri dari proses negosiasi,” ujar Putin.

Putin juga menyatakan bahwa Rusia telah mengirim kapal pertama yang membawa bantuan biji-bijian ke negara-negara Afrika.

“Rusia memenuhi semua kewajibannya untuk kawasan ini dan masih merupakan salah satu eksportir pangan terbesar kesana,” tambahnya.

(Rahman Asmardika)