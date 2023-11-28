Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Disambut Antusias, Warga Sebut Logo Baru Ganjar-Mahfud Lebih Visioner

Taufik Budi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:57 WIB
Disambut Antusias, Warga Sebut Logo Baru Ganjar-Mahfud Lebih Visioner
Logo Ganjar-Mahfud di iklan videotron. (Foto: Taufik Budi)
A
A
A

SEMARANG - Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi mengeluarkan logo baru bertepatan hari pertama kampanye Pemilu 2024. Pasangan nomor urut 3 tersebut terlihat lebih visioner dengan kombinasi warna hitam putih.

Video logo pasangan Ganjar-Mahfud yang tayang perdana di kawasan Simpang Lima Kota Semarang menarik perhatian warga, Selasa (28/11/2023). Mereka sengaja berhenti untuk menyaksikan video berdurasi 15 detik tersebut.

 BACA JUGA:

Dalam video terlihat pasangan yang didukung Partai Perindo itu mengenakan pakaian hitam dan putih. Ganjar berpakaian kemeja hitam dan Mahfud MD mengenakan kemeja putih dan berpeci hitam.

 BACA JUGA:

Logo dan perpaduan baru itu mendapat sambutan hangat warga. Salah satunya Ivan Abraham, mereka menilai hitam putih merupakan warna visioner dan ketegasan dalam bersikap.

“Warna itu sesuai dengan karakter Ganjar dan Mahfud MD selama ini,” ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement