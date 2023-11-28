Disambut Antusias, Warga Sebut Logo Baru Ganjar-Mahfud Lebih Visioner

SEMARANG - Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi mengeluarkan logo baru bertepatan hari pertama kampanye Pemilu 2024. Pasangan nomor urut 3 tersebut terlihat lebih visioner dengan kombinasi warna hitam putih.

Video logo pasangan Ganjar-Mahfud yang tayang perdana di kawasan Simpang Lima Kota Semarang menarik perhatian warga, Selasa (28/11/2023). Mereka sengaja berhenti untuk menyaksikan video berdurasi 15 detik tersebut.

Dalam video terlihat pasangan yang didukung Partai Perindo itu mengenakan pakaian hitam dan putih. Ganjar berpakaian kemeja hitam dan Mahfud MD mengenakan kemeja putih dan berpeci hitam.

Logo dan perpaduan baru itu mendapat sambutan hangat warga. Salah satunya Ivan Abraham, mereka menilai hitam putih merupakan warna visioner dan ketegasan dalam bersikap.

“Warna itu sesuai dengan karakter Ganjar dan Mahfud MD selama ini,” ucapnya.

(Qur'anul Hidayat)