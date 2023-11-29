5 Negara Tertinggi di Dunia

JAKARTA - Dalam lanskap geografis yang penuh keberagaman ini, beberapa negara menonjol dengan karakteristik geografi unik mereka, khususnya dalam hal ketinggian rata-rata di atas permukaan laut.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah gambaran singkat tentang lima negara dengan ketinggian rata-rata tertinggi di dunia.

1. Bhutan

Bhutan, yang terkenal dengan julukan "Negeri Gumpa-Gumpa," memimpin daftar sebagai negara dengan ketinggian rata-rata tertinggi di dunia, mencapai sekira 3.280 meter (10.671 kaki) di atas permukaan laut.

Berada di sisi selatan Himalaya bagian timur, Bhutan adalah negara yang terpencil dengan sebagian besar wilayahnya yang terdiri dari pegunungan curam yang dilintasi oleh sungai-sungai.

Ketinggian terendah di seluruh negara ini mencapai 660 kaki, sementara ketinggian tertingginya mencapai 23.000 kaki di lereng bukit bagian selatan.

Puncak tertinggi di Bhutan adalah Gangkhar Puensum, yang tidak hanya merupakan gunung tertinggi di negara ini, tetapi juga merupakan gunung tertinggi yang belum pernah didaki di seluruh dunia.

2. Nepal

Tidak jauh dari Bhutan, Nepal menduduki peringkat kedua dengan ketinggian rata-rata sekira 3.265 meter (10.712 kaki) di atas permukaan laut, menjadi destinasi utama bagi para pendaki dan pecinta alam.

Berlokasi di dekat Bhutan, namun tidak berbatasan langsung, Nepal merupakan negara yang terkurung daratan di Asia Selatan, terletak di Pegunungan Himalaya dan Dataran Indo-Gangga.