INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Nepal Larang TikTok, Sebut Sebabkan Gangguan Keharmonisan Sosial

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:01 WIB
Nepal Larang TikTok, Sebut Sebabkan Gangguan Keharmonisan Sosial
Foto: Reuters.
KATHMANDU – Pihak Nepal mengatakan akan melarang TikTok, menambahkan bahwa keharmonisan sosial dan niat baik terganggu oleh “penyalahgunaan” aplikasi berbagi video populer tersebut dan adanya peningkatan permintaan untuk mengendalikannya.

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal Rekha Sharma mengatakan keputusan pelarangan TikTok diambil dalam rapat kabinet pada Senin, (13/11/2023).

Sharma mengatakan keputusan itu diambil karena TikTok secara konsisten digunakan untuk membagikan konten yang “mengganggu keharmonisan sosial dan mengganggu struktur keluarga dan hubungan sosial”.

“Rekan-rekan kerja sedang berupaya untuk menutupnya secara teknis,” katanya sebagaimana dilansir Al Jazeera. Sharma tak merinci apa yang memicu larangan tersebut.

TikTok telah dilarang sebagian atau seluruhnya oleh negara lain, dengan banyak alasan terkait masalah keamanan.

Lebih dari 1.600 kasus kejahatan dunia maya terkait TikTok telah tercatat selama empat tahun terakhir di Nepal, menurut laporan media lokal.

Kepala Otoritas Telekomunikasi Nepal Purushottam Khanal mengatakan bahwa penyedia layanan internet telah diminta untuk menutup aplikasi tersebut. “Beberapa sudah tutup sementara yang lain tutup hari ini (Senin),” kata Khanal kepada kantor berita Reuters.

TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai masalah ini. Sebelumnya mereka mengatakan larangan tersebut “salah arah” dan didasarkan pada “kesalahpahaman”.

Beberapa jam setelah keputusan tersebut dipublikasikan, video tentang larangan tersebut ditonton ribuan kali di TikTok.

Topik Artikel :
Pelarangan TikTok Tiktok Nepal
