HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Kunci Sukses Penyebaran Islam Wali Songo di Jawa

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:24 WIB
Ternyata Ini Kunci Sukses Penyebaran Islam Wali Songo di Jawa
Wali Songo/Foto: Ist
JAKARTA - Wali Songo menjadi simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Sembilan ulama tersebut juga sangat berperan dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa.

Pengaruhnya terhadap budaya masyarakat, membuat Wali Songo lebih dikenal dari tokoh lainnya. Mereka telah menjadi sosok yang sangat penting dalam proses dakwah Islam di Jawa.

Hal itu dikarenakan ajaran dakwah mereka sangat unik, serta sosoknya ramah dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Dalam prosesnya juga disebutkan bahwa jarang terjadi perlawanan dari masyarakat terhadap para Wali Songo terkait dakwah Islamis, sehingga masyarakat Jawa bisa memeluk Islam secara sukarela.

Strategi dakwah Islam memang paling berhasil pada era itu, yaitu terjadi migrasi besar-besaran terjadi dari negeri Campa.

Kesuksesan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa tentu didasarkan berbagai strategi dakwah yang mudah diterima masyarakat. Nah, berikut ini dakwah paling sukses Wali Songo tersebut:

1. Berdakwah dengan metode damai

Wali Songo selalu berdakwah dengan cara damai. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung dan melalui akulturasi budaya Islam serta budaya lokal.

Ketika itu budaya yang berkembang di masyarakat Jawa masih atas pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha dan asalnya dari India.

2. Menerapkan metode sufi sunni

Materi yang disampaikan Wali Songo terkait akidah, syariah, dan muamalah. Wali Songo juga menerapkan metode yang dikembangkan tokoh sufi sunni dalam menyebarkan ajaran Islam.

Halaman:
1 2
      
