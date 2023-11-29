Banjir 1 Meter Rendam Puluhan Rumah di Tangerang, Aktivitas Warga Lumpuh

TANGERANG - Banjir dengan ketinggian 70 sentimeter hingga 1 meter memutus akses jalan utama Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 28 November 2023 sore.

Tingginya genangan banjir membuat roda dua maupun roda empat tidak bisa melintas. Warga pun terpaksa harus menerjang banjir untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Selain memutus akses jalan utama Desa Cisereh, banjir juga merendam puluhan rumah warga yang bermukim tidak jauh dari bantaran Sungai Cipayaeun.

Salah seorang warga, Arif mengatakan, banjir terjadi sejak Senin 27 November 2023 malam usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Banjir yang datang tiba-tiba membuat perabotan rumah tangga ikut terendam.

Selain akibat guyuran hujan, banjir juga diperparah dengan meluapnya Sungai Cipayaeun yang mengalami pendangkalan dan penuh dengan tumpukan sampah rumah tangga.