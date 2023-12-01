Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cerita Ganjar Hibahkan Dana Rp270 Miliar untuk Kesejahteraan Guru Agama

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:14 WIB
Cerita Ganjar Hibahkan Dana Rp270 Miliar untuk Kesejahteraan Guru Agama
Ganjar pernah hibahkan dana untuk kesejahteraan guru agama/Foto: MPI
A
A
A

 

KUPANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menceritakan pengalaman saat menjadi Gubernur Jawa Tengah menghibahkan nominal Rp 270 Miliar untuk kementrian agama (Kemenag). Dana hibah itu diolah oleh Kemenag untuk kesejahteraan Guru Agama.

"Pengalaman kami sekali lagi saya contohkan bahwa waktu di Jawa Tengah dulu kita berikan anggaran untuk mereka kita hibahkan kurang lebih Rp270-an miliar setiap tahun ke kemenag untuk dibagikan dan ini berjalan beberapa tahun," ucap Ganjar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jum'at (1/12/2023).

 BACA JUGA:

Pihaknya sempat mengestimasi kesejahteraan guru agama se-Indonesia menelan biaya sebesar Rp4 Triliun. Dana itu bisa digunakan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para guru agama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement