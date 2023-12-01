Cerita Ganjar Hibahkan Dana Rp270 Miliar untuk Kesejahteraan Guru Agama

KUPANG - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menceritakan pengalaman saat menjadi Gubernur Jawa Tengah menghibahkan nominal Rp 270 Miliar untuk kementrian agama (Kemenag). Dana hibah itu diolah oleh Kemenag untuk kesejahteraan Guru Agama.

"Pengalaman kami sekali lagi saya contohkan bahwa waktu di Jawa Tengah dulu kita berikan anggaran untuk mereka kita hibahkan kurang lebih Rp270-an miliar setiap tahun ke kemenag untuk dibagikan dan ini berjalan beberapa tahun," ucap Ganjar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jum'at (1/12/2023).

Pihaknya sempat mengestimasi kesejahteraan guru agama se-Indonesia menelan biaya sebesar Rp4 Triliun. Dana itu bisa digunakan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para guru agama.