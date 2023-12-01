Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar: Butuh Rp4 Triliun untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru Agama

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:36 WIB
Ganjar: Butuh Rp4 Triliun untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru Agama
Ganjar ingin tingkatkan kesejahteraan guru agama/Foto: MPI
A
A
A

 

KUPANG - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, bersilaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023). Ia membahas betapa pentingnya toleransi beragama.

"Banyak hal yang mesti kita perbaiki kerukunan antar umat beragama mesti di dorong," ucap Ganjar.

 BACA JUGA:

Dia menerangkan, upaya untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia salah satunya dengan memberikan perhatian khusus pada pendidik agama.

"Maka coba kita berikan pesan baik pada tokoh masyarakat, pada tokoh agama. Maka perhatian pada guru agama penting, yang non formal yang informal penting," ujarnya.

 BACA JUGA:

Berdasarkan analisisnya, Indonesia secara nasional membutuhkan dana senilai Rp 4 Triliun yang dikhususkan untuk para guru agama.

"Kami pernah menghitung secara Nasional kira-kira butuh biaya 4 triliun kalau kira-kira bisa kita pakaikan sebagai bentuk perhatian kita pada para pendidik dan para guru agama," terangnya.

Melalui tenaga pendidik agama ini, generasi penerus bangsa diyakini dapat memahami arti perbedaan itu indah sejak usia dini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement