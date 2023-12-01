Ganjar: Butuh Rp4 Triliun untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru Agama

KUPANG - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, bersilaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023). Ia membahas betapa pentingnya toleransi beragama.

"Banyak hal yang mesti kita perbaiki kerukunan antar umat beragama mesti di dorong," ucap Ganjar.

BACA JUGA:

Dia menerangkan, upaya untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia salah satunya dengan memberikan perhatian khusus pada pendidik agama.

"Maka coba kita berikan pesan baik pada tokoh masyarakat, pada tokoh agama. Maka perhatian pada guru agama penting, yang non formal yang informal penting," ujarnya.

BACA JUGA:

Berdasarkan analisisnya, Indonesia secara nasional membutuhkan dana senilai Rp 4 Triliun yang dikhususkan untuk para guru agama.

"Kami pernah menghitung secara Nasional kira-kira butuh biaya 4 triliun kalau kira-kira bisa kita pakaikan sebagai bentuk perhatian kita pada para pendidik dan para guru agama," terangnya.

Melalui tenaga pendidik agama ini, generasi penerus bangsa diyakini dapat memahami arti perbedaan itu indah sejak usia dini.