1.500 Mahasiswa NTT Antusias Ikuti Kuliah Umum di Kupang, Terima Kasih Pak Ganjar!

KUPANG - Sebanyak 1.500 mahasiswa perguruan tinggi se-Nusa Tenggara Timur bersemangat serentak angkat tiga jari saat Ganjar Pranowo, Capres RI 2024 memberikan kuliah umum di Universitas San Pedro Kota Kupang, Jumat (1/12/2023).

Mahasiswa yang mengenakan berbagai baju almameter itu seketika berjubel menyambut kedatangan Ganjar di kampus tersebut. Mereka memanggil lantang nama mantan Gubernur Jawa Tengah itu bak sedang berorasi.

Bukan hanya mahasiswa, warga dari berbagai kalangan pun antusias menyaksikan Ganjar dari luar pagar kampus.

Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan motivasi agar mahasiswa tetap kritis demi kemajuan bangsa. Usai berikan kuliah umum, Ganjar berjalan menuju jalan raya.

Ia naik ke atas podium dan menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa dan warga yang telah mengelilinginya. Kemudian secara bersama-sama mengangkat tiga jari ke atas.

Edgard, mahasiswa Universitas Timor (Unimor) mengatakan bahwa kehadiran Ganjar memberikan energi bagi mahasiswa, terutama di NTT. "Terima kasih Pak Ganjar sudah datang ke NTT," katanya.

Menurutnya, politikus berambut putih itu adalah sosok pemimpin yang mampu mengurai persoalan demokrasi yang disebutnya tidak baik-baik saja.