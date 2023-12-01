Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Bersama Ulama dan Tokoh NTT Sepakat Jaga Toleransi, Tingkatkan Pendidikan hingga Berantas Korupsi

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:59 WIB
Ganjar Bersama Ulama dan Tokoh NTT Sepakat Jaga Toleransi, Tingkatkan Pendidikan hingga Berantas Korupsi
Ganjar di NTT/Foto: Istimewa
A
A
A

 

KUPANG - Ulama dan tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Ganjar Pranowo, Capres RI 2024 nomor urut 3 bersepakat menjaga toleransi, meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan, kesejahteraan guru agama hingga berantas korupsi.

Ganjar singgah di Kantor MUI Nusa Tenggara Timur (NTT) saat melakukan safari politik di Kota Kupang. Di sana, mantan Gubernur Jawa Tengah itu bersilaturahmi dan berdiskusi dengan ulama dan tokoh masyarakat setempat, Jumat (1/12/2023).

 BACA JUGA:

Para ulama dan tokoh masyarakat tampak antusias mengikuti diskusi, karena hanya Ganjar yang sudah bersilaturahmi ke MUI NTT.

Gasim, salah satu tokoh masyarakat Kupang menuturkan bahwa peran ulama sangat penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Sehingga, kedepan pemerintah harus melibatkan ulama dan tokoh agama dalam mengambil kebijakan.

 BACA JUGA:

"Kedua, pendidikan sangat penting untuk membangun generasi bangsa," ujar Gasim.

Dan ketiga, ia mengamati Ganjar untuk tegas dalam memberantas korupsi di tanah air.

"Jangan sampai ada korupsi lagi di negeri ini. Kalau perlu kita miskinkan para koruptor," jelasnya.

Sementara, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa amanat itu sudah sesuai dengan visi-misinya sebagai Capres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement