Ganjar Bersama Ulama dan Tokoh NTT Sepakat Jaga Toleransi, Tingkatkan Pendidikan hingga Berantas Korupsi

KUPANG - Ulama dan tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Ganjar Pranowo, Capres RI 2024 nomor urut 3 bersepakat menjaga toleransi, meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan, kesejahteraan guru agama hingga berantas korupsi.

Ganjar singgah di Kantor MUI Nusa Tenggara Timur (NTT) saat melakukan safari politik di Kota Kupang. Di sana, mantan Gubernur Jawa Tengah itu bersilaturahmi dan berdiskusi dengan ulama dan tokoh masyarakat setempat, Jumat (1/12/2023).

Para ulama dan tokoh masyarakat tampak antusias mengikuti diskusi, karena hanya Ganjar yang sudah bersilaturahmi ke MUI NTT.

Gasim, salah satu tokoh masyarakat Kupang menuturkan bahwa peran ulama sangat penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Sehingga, kedepan pemerintah harus melibatkan ulama dan tokoh agama dalam mengambil kebijakan.

"Kedua, pendidikan sangat penting untuk membangun generasi bangsa," ujar Gasim.

Dan ketiga, ia mengamati Ganjar untuk tegas dalam memberantas korupsi di tanah air.

"Jangan sampai ada korupsi lagi di negeri ini. Kalau perlu kita miskinkan para koruptor," jelasnya.

Sementara, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa amanat itu sudah sesuai dengan visi-misinya sebagai Capres.