Caleg Perindo Siti Tuti Susilawati Sapa Warga Bandung dan Bagikan Kalender

BANDUNG - Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung tak menyurutkan semangat Siti Tuti Susilawati alias Sania menyapa warga Kampung Lamajang Peuntas RT 01/RW 05 Desa Citeureup, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jumat (1/12/2023).

Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 2 itu tak segan-segan berjalan mendatangi warga dan mendengarkan harapan mereka sambil membagikan kalender.

Warga pun menyambut hangat kedatangan Siti yang dikenal sebagai penyanyi R&B era tahun 1990-an itu. Mereka mendoakan Siti agar melenggang lolos menjadi anggota DPR RI dan bisa membawa aspirasi warga.

"Saya doakan Bu Siti bisa menjadi anggota DPR RI. Semoga setelah menjadi anggota DPR RI, Bu Siti bisa memperjuangkan rakyat kecil," kata Nani Suryani, salah satu warga Kampung Lamajang Peuntas.

Hal yang sama juga disampaikan Kartika, warga lainnya. Kartika menilai Siti sosok yang ramah, baik, dan sopan. Dia berharap Siti lolos menjadi anggota DPR RI dan bisa memperjuangkan masyarakat kecil.

Sementara itu, Siti alias Sania mengatakan, hujan tak menjadi halangan dirinya untuk bisa bertemu warga. Bagi Siti, hujan yang mengguyur bisa menjadi berkah saat dirinya berkampanye.