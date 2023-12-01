Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Siti Tuti Susilawati Sapa Warga Bandung dan Bagikan Kalender

Gin Gin Tigin Ginulur , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:49 WIB
Caleg Perindo Siti Tuti Susilawati Sapa Warga Bandung dan Bagikan Kalender
Caleg Perindo sapa warga/Foto: Gin Gin
A
A
A

 

BANDUNG - Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung tak menyurutkan semangat Siti Tuti Susilawati alias Sania menyapa warga Kampung Lamajang Peuntas RT 01/RW 05 Desa Citeureup, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jumat (1/12/2023).

Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 2 itu tak segan-segan berjalan mendatangi warga dan mendengarkan harapan mereka sambil membagikan kalender.

BACA JUGA:

Dapat Bantuan Air Bersih dari Venna Melinda, Warga Kediri: Terima Kasih Perindo 

Warga pun menyambut hangat kedatangan Siti yang dikenal sebagai penyanyi R&B era tahun 1990-an itu. Mereka mendoakan Siti agar melenggang lolos menjadi anggota DPR RI dan bisa membawa aspirasi warga.

"Saya doakan Bu Siti bisa menjadi anggota DPR RI. Semoga setelah menjadi anggota DPR RI, Bu Siti bisa memperjuangkan rakyat kecil," kata Nani Suryani, salah satu warga Kampung Lamajang Peuntas.

 BACA JUGA:

Hal yang sama juga disampaikan Kartika, warga lainnya. Kartika menilai Siti sosok yang ramah, baik, dan sopan. Dia berharap Siti lolos menjadi anggota DPR RI dan bisa memperjuangkan masyarakat kecil.

Sementara itu, Siti alias Sania mengatakan, hujan tak menjadi halangan dirinya untuk bisa bertemu warga. Bagi Siti, hujan yang mengguyur bisa menjadi berkah saat dirinya berkampanye.

Halaman:
1 2
      
