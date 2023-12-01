Dapat Bantuan Air Bersih dari Venna Melinda, Warga Kediri: Terima Kasih Perindo

KEDIRI - Warga Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, bersyukur mendapatkan bantuan air bersih dari Partai Perindo. Penyaluran air bersih ini, dihadiri langsung Caleg Partai Perindo untuk DPR dari Dapil VI Jatim, Venna Melinda.

Selain itu, penyaluran air bersih untuk warga yang dilanda krisis air bersih ini, juga dihadiri Caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jatim dari dapil delapan, Yekti Murih Wiyati, dan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri, Didik Eko Prasetio.

BACA JUGA:

Salah seorang warga, Sumarmi mengaku sangat senang mendapatkan bantuan air bersih dari Partai Perindo. "Krisis air bersih sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir, dan untuk kebutuhan air bersih sehari-hari hanya mengandalkan bantuan. Terima kasih Partai Perindo, semoga semakin jaya," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh warga Desa Sepawon, Giarti, yang mengaku kebutuhan air bersih untuk keluarganya minimal lima jeriken per hari. "Akibat krisis air bersih, saya terpaksa membatasi penggunaan air untuk kebutuhan memasak dan mandi," terangnya.

BACA JUGA:

Ada sebanyak 400 kepala keluarga di Desa Sepawon, yang mengalami krisis air bersih. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kediri, Didik Eko Prasetio mengatakan, penyaluran air bersih tersebut telah dilakukan selama dua minggu terakhir.

Setiap hari sedikitnya delapan ribu liter air bersih, dibagikan untuk 400 kepala keluarga di Desa Sepawon. Hingga saat ini lebih dari 150 ribu liter air bersih telah didistribusikan. Partai Perindo akan terus melakukan penyaluran air bersih tersebut hingga nanti debit air dari mata air warga telah kembali normal.