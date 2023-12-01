Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Silaturahmi ke Tokoh Agama, Ganjar Bicara Pentingnya Jaga Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:37 WIB
Silaturahmi ke Tokoh Agama, Ganjar Bicara Pentingnya Jaga Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Kupang (foto: dok ist)
A
A
A

KUPANG – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo dalam kampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) berbicara terkait pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan persatuan selama masa kampanye Pemilu 2024.

Setelah menjalankan ibadah shalat Jumat di Masjid Al-Mujahidin Penfui, Ganjar langsung menemui warga dan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTT di Kantor MUI, Kupang. Kemudian didampingi rombongan beserta Ketua DPW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan NTT, Emelia Julia Nomleni, Ganjar meresmikan kantor Sinode Gereja Masehi Injil, Kupang, dan bertemu dengan Pendeta Merry beserta jajarannya.

Ganjar mengungkapkan dalam pertemuan dengan dua tokoh agama tersebut dia telah berdialog terkait bagaimana kontribusi para pemuka agama dalam menjaga situasi menjelang Pemilu 2024. Selain soal kerukunan beragama, Ganjar mendapat begitu banyak masukan dari dua tokoh agama yang ditemui hari ini. Mulai dari infrastruktur, sosial, pendidikan hingga kesehatan.

“Banyak hal yang bisa diperbaiki, antara lain kerukunan umat beragama harus didorong serta berikan pesan yang baik kepada tokoh masyarakat dan agama,” ujar Ganjar dihadapan para wartawan.

Sementara itu, Wakil Ketua MUI NTT, Abbas Gasim menyatakan dukungannya terhadap mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut dalam menjaga toleransi. Abbas menilai pendekatan yang ditekankan oleh Ganjar dalam menjaga toleransi menunjukkan kesadaran akan pentingnya harmoni antar beragam budaya, agama, dan latar belakang sosial di Indonesia.

Dalam konteks ini, dukungan dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Abbas, menjadi hal yang sangat berarti untuk memperkuat upaya menjaga kedamaian dan kerukunan di tengah-tengah perbedaan.

"Saya kira pernyataan beliau tadi, mudah-mudahan itu menjadi komitmen beliau untuk menjaga toleransi itu," ujar Abbas.

