Mahasiswa se-NTT Angkat Tiga Jari, Dukung Ganjar Perbaiki Demokrasi Indonesia

KUPANG - Sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Nusa Tenggara Timur bersemangat serentak angkat tiga jari saat Capres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan kuliah umum di Universitas San Pedro Kota Kupang, Jumat (1/12/2023).

Mahasiswa yang mengenakan berbagai jas almamater itu seketika berjubal menyambut kedatangan Ganjar di kampus tersebut. Mereka memanggil lantang nama mantan Gubernur Jawa Tengah itu bak sedang berorasi.

BACA JUGA:

Bukan hanya mahasiswa, warga dari berbagai kalangan pun antusias menyaksikan Ganjar dari luar pagar kampus.

Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan motivasi agar mahasiswa tetap kritis demi kemajuan bangsa. Usai berikan kuliah umum, Ganjar berjalan menuju jalan raya.

BACA JUGA:

Dia naik ke atas podium dan menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa dan warga yang telah mengelilinginya. Kemudian secara bersama-sama mengangkat tiga jari ke atas.

Edgard, mahasiswa Universitas Timor (Unimor) mengatakan bahwa kehadiran Ganjar memberikan energi bagi mahasiswa, terutama di NTT.

"Terima kasih Pak Ganjar sudah datang ke NTT," katanya.