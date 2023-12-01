Bersama Tokoh Adat NTT, Ganjar Pranowo Bahas Kebhinekaan dan Kebangsaan

KUPANG – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu sejumlah tokoh adat se-Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membahas kebhinekaan dan kebangsaan di Sotis Hotel, Jumat (1/12/2023).

Setibanya di lokasi acara, Ganjar mendapat penyematan busana adat, mulai dari penutup kepala, kalung, selendang dan sarung.

Menurut Ganjar, busana yang dikenakannya adalah busana khas adat NTT. Busana adat tersebut merupakan bagian dari identitas kekayaan budaya di Indonesia.

BACA JUGA: Ini Bukti UMKM Indonesia Bisa Naik Kelas

"Ini ada pakaian adat bagus sekali. Tadi juga disampaikan peran tokoh-tokoh adat, agar bisa merawat bhineka tunggal ika kita," ujar Ganjar.

Ganjar juga mengingatkan, pentingnya menghidupkan kembali dan memperbanyak balai kebudayaan yang menjadi ruang ekspresi dan diskusi terkait upaya pelestarian budaya.

"Itu balai-balai budaya untuk mereka akan saling memahami. Apalagi kalau pendatang bisa tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang harus dilakukan dan tidak menyinggung perasaan, mana yang kemudian mesti kita unggulkan dan ketua adatnya bisa memberikan semacam pembelajaran," lanjutnya.