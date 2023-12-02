Jurnalis Palestina Tewas Akibat Serangan Udara Israel di Gaza

GAZA – Seorang jurnalis lepas yang bekerja untuk kantor berita Turki Anadolu terbunuh di Gaza pada Jumat (1/12/2023), ketika serangan udara Israel dilanjutkan setelah gencatan senjata jeda satu minggu.

Menurut Kantor Berita Anadolu kepada CNN, Montaser Al-Sawaf adalah seorang juru kamera lepas yang berbasis di Jalur Gaza dan baru-baru ini pulih dari cedera yang dideritanya akibat serangan udara Israel lainnya pada November lalu sebelum dimulainya gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas.

Enes Canli, kepala biro Anadolu di Yerusalem, mengatakan kepada CNN bahwa Al-Sawaf telah kehilangan kedua orang tuanya dan anggota keluarga lainnya dalam serangan udara sebelumnya.

“Dia kehilangan ayah dan saudara laki-lakinya dalam serangan baru-baru ini. Dia terluka sangat parah dengan memar di wajahnya, satu matanya tertutup. Kami takut dia akan kehilangan matanya. Tapi dia pulih dengan cepat. Dia ingin tinggal di Kota Gaza dan melakukan perjalanan ke utara selama invasi tentara Israel,” terangnya.

Wartawan tersebut menderita luka yang lebih serius pada Jumat (1/12/2023) dan harus menunggu ambulans sekitar setengah jam sebelum dia diangkut ke rumah sakit Baptis Al-Ahli, di mana dia kemudian meninggal.

Canli mengingat Al-Sawaf sebagai pria yang pendiam dan pemberani, menyebutnya sebagai seorang yang berjiwa sangat lembut. “Dia adalah orang yang tenang dan pekerja keras, selalu memberikan dan memberikan secara berlebihan, bahkan jika Anda tidak memintanya,” terangnya.

Dia diketahui meninggalkan dua anak kecil.

“Saya berbicara dengannya dua atau tiga hari lalu dan dialah yang memotivasi saya, saya kesal dengan segalanya, dan dialah yang mencoba memotivasi saya,” lanjutnya.