Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Protes Keras Soal Perang Gaza, Pengunjuk Rasa Bakar Diri di Luar Konsulat Israel di AS

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:48 WIB
Protes Keras Soal Perang Gaza, Pengunjuk Rasa Bakar Diri di Luar Konsulat Israel di AS
Pengunjuk rasa bakar diri di luar konsulat Israel di AS (Foto: AP)
A
A
A

ATLANTA - Seorang pengunjuk rasa berada dalam kondisi kritis setelah membakar dirinya sendiri di konsulat Israel di negara bagian Georgia, Amerika Serikat (AS), dalam apa yang disebut polisi sebagai “tindakan protes politik yang ekstrem”.

Polisi mengatakan demonstran menggunakan bensin, dan sebuah bendera Palestina ditemukan di tempat kejadian, di luar misi di Atlanta.

Jenis kelamin dan usia orang tersebut masih belum jelas.

Seorang penjaga keamanan yang berusaha melakukan intervensi juga terluka.

Menurut polisi, pengunjuk rasa tiba di lokasi tersebut pada pukul 12:17 waktu setempat (17:17 GMT).

“Kami yakin gedung ini tetap aman dan kami tidak melihat adanya ancaman di sini,” kata Kepala Polisi Atlanta Darin Schierbaum. “Kami yakin ini adalah tindakan protes politik,” lanjutnya.

Kepala Pemadam Kebakaran Atlanta Roderick Smith mengatakan kepada wartawan, penjaga itu menderita luka bakar di pergelangan tangan dan kaki.

Baik pengunjuk rasa dan penjaga dibawa ke rumah sakit setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement