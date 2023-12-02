Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketakutan dan Kemarahan Gaza saat Gencatan Senjata Berakhir dan Perang Berlanjut

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |11:11 WIB
Ketakutan dan Kemarahan Gaza saat Gencatan Senjata Berakhir dan Perang Berlanjut
Ketakutan dan Kemarahan Gaza saat gencatan senjata berakhir dan perang kembali berlanjut (Foto: Reuters)
GAZA - Dimulainya kembali pertempuran antara Israel dan Hamas disambut dengan rasa takut dan kemarahan yang bercampur di Gaza, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutnya sebagai "mimpi buruk".

Gencatan senjata sementara berakhir pada pukul 07:00 (05:00 GMT) dengan kedua pihak yang bertikai saling menyalahkan.

Sejak itu, Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 170 orang tewas dalam serangan Israel.

Seorang pejabat PBB mengatakan bantuan yang sangat dibutuhkan tidak lagi datang melalui penyeberangan Rafah sejak gencatan senjata berakhir.

Pada Jumat (1/12/2023) pagi, suara tembakan keras terdengar di wilayah utara Gaza yang disusupi oleh militer Israel, dan terjadi bentrokan antara tentara Israel dan pejuang Hamas.

Tampaknya laju pertempuran tidak akan berhenti setelah gencatan senjata, dengan jet tempur dan pesawat pengintai dikerahkan.

Daerah yang menjadi sasaran serangan udara termasuk Gaza barat laut dan Khan Younis di selatan – tempat ratusan ribu orang melarikan diri pada awal perang untuk menghindari pertempuran di utara. Rumah-rumah di kota tersebut menjadi sasaran - termasuk satu rumah yang dekat dengan rumah sakit Nasser, tempat tim BBC Arab bermarkas.

“Sekitar pukul 06.30 drone mulai terbang,” kata Mohammad Ghalaiyini, warga Inggris yang saat ini berada di Khan Younis bersama keluarganya, melalui pesan suara yang dikirim ke BBC. "Sekitar pukul 07.30, saya kira, pemboman dimulai dan terjadi pemboman tanpa henti setiap 10, 15, 20 menit,” lanjutnya.

