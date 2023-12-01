2.781 Truk Bantuan Kemanusiaan Masuk ke Gaza dari Mesir

GAZA – Sebanyak 2.781 truk yang membawa ribuan ton bantuan internasional telah menyeberang dari Mesir ke Gaza sejak 21 Oktober melalui penyeberangan Rafah.

Menurut Ayman Walash, direktur pusat pers luar negeri Mesir saat konferensi pers di Al-Arish, Mesir, pada Kamis (30/11/2023), bantuan tersebut terdiri dari pasokan medis dan obat-obatan dalam jumlah besar, berjumlah 3.176 ton.

Selain itu, bantuan tersebut mencakup 13.348 ton makanan; 10.359 ton air; 3.203 ton bahan bantuan lainnya; dan 137 ton tenda.

BACA JUGA: Israel Klaim Berhasil Cegat Roket yang Ditembakkan dari Gaza

Tim CNN yang berkendara di jalan raya menuju penyeberangan Rafah mengamati ratusan truk berisi bantuan menunggu masuk ke Gaza. Seorang sopir truk mengatakan kepada CNN bahwa dia telah menunggu selama sepuluh hari untuk memasuki Gaza.

Seperti diketahui, Hamas dan Israel telah sepakat gencatan senjata diperpanjang selama dua hari. Jadi total gencatan senjata berlangsung selama enam hari, mulai tanggal 24 November dan berakhir 30 November lalu. Gencatan senjata ini membuat truk bantuan kemanusiaan lebih mudah masuk ke Gaza.