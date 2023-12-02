Para Pendeta Keuskupan Ende: Ganjar-Mahfud Beri Ruang untuk Indonesia Timur

ENDE - Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo berdialog bersama sejumlah romo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung Ende, Ndona, Gheogoma, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (2/12/2023).

Sambil memakan ubi noanosi khas Ende, Ganjar berdiskusi tentang bagaimana menjaga persatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

Dalam kesempatan itu, Administrator Diosesan Keuskupan Agung Ende, Romo Yosef Daslan Moang Kabu menyebut persatuan Indonesia sangat penting dijaga dengan sosok kepemimpinan terbaik.

Romo Yosef mewakili para romo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung Ende meyakini Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah pasangan pemersatu bangsa yang mampu mewujudkan hal itu.

"Pak Ganjar dan Pak Mahud MD, capres dan akan menjadi presiden, adalah tokoh pemersatu, penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Romo Yosef.

Di sisi lain, Romo Yosef mengatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pecah belah kesatuan dan persatuan merupakan tugas tak mudah ketika Ganjar menjadi pemimpin Indonesia nanti.

Sebab itu, Romo Yosef bersama romo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung Ende siap terus berkontribusi membantu kepemimpinan Ganjar untuk menyebarkan kedamaian, ketentraman, dan kebhinekaan di bumi Indonesia, khususnya NTT.