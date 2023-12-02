Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Para Pendeta Keuskupan Ende: Ganjar-Mahfud Beri Ruang untuk Indonesia Timur

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |17:03 WIB
Para Pendeta Keuskupan Ende: Ganjar-Mahfud Beri Ruang untuk Indonesia Timur
Ganjar di NTT/Foto: Istimewa
A
A
A

ENDE - Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo berdialog bersama sejumlah romo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung Ende, Ndona, Gheogoma, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (2/12/2023).

Sambil memakan ubi noanosi khas Ende, Ganjar berdiskusi tentang bagaimana menjaga persatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

 BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu, Administrator Diosesan Keuskupan Agung Ende, Romo Yosef Daslan Moang Kabu menyebut persatuan Indonesia sangat penting dijaga dengan sosok kepemimpinan terbaik.

Romo Yosef mewakili para romo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung Ende meyakini Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah pasangan pemersatu bangsa yang mampu mewujudkan hal itu.

"Pak Ganjar dan Pak Mahud MD, capres dan akan menjadi presiden, adalah tokoh pemersatu, penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Romo Yosef.

Di sisi lain, Romo Yosef mengatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pecah belah kesatuan dan persatuan merupakan tugas tak mudah ketika Ganjar menjadi pemimpin Indonesia nanti.

Sebab itu, Romo Yosef bersama romo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung Ende siap terus berkontribusi membantu kepemimpinan Ganjar untuk menyebarkan kedamaian, ketentraman, dan kebhinekaan di bumi Indonesia, khususnya NTT.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement