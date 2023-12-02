Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Warga Gunungkidul Geger, Kuburan Baru di TPU Diacak-Acak Binatang

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |16:41 WIB
Warga Gunungkidul Geger, Kuburan Baru di TPU Diacak-Acak Binatang
Kuburan baru diacak-acak binatang/Foto: Erfan Erlin
YOGYAKARTA - Sebuah kuburan baru yang tak bertuan membuat geger warga Padukuhan Banaran VIII Kalurahan Banaran Kapanewon Playen Gunungkidul. Selain tak bertuan, kuburan tersebut juga ditemukan dalam keadaan rusak karena dikoyak oleh binatang.

Kuburan tersebut ditemukan dalam kondisi aneh, selain sudah terkoyak ternyata di dalam bungkusan kain kafan itu juga sudah dipenuhi belatung. Warga juga menemukan beberapa keping uang logam di dalam bungkusan tersebut.

Dukuh Banaran VIII, Ferry ketika dikonfirmasi mengatakan warga Padukuhan Banaran VIII justru tidak mengetahui ada kuburan baru. Namun Jumat (1/12/2023) sore, dia mendapat telepon dari perangkat Kalurahan Banaran perihal sesuatu yang aneh di kuburan tersebut.

"Perangkat Kalurahan mengabarkan ada laporan soal kuburan bayi yang dirusak binatang semacam anjing," tuturnya, Sabtu (2/12/2023).

Dia menyebut jika Perangkat Kalurahan itu mendapat laporan dari warga. Setelah itu, dirinya langsung mendatangi kuburan untuk mengecek informasi tersebut. Dan memang benar ada gundukan tanah baru yang telah dikoyak binatang. Kuburan itu hanya dikelilingi batu putih.

Namun kuburan tersebut sudah dalam keadaan rusak dan kondisi gundukan tanah sudah diobrak-abrik binatang. Bungkusan kain kafan yang terkubur di dalam tanah sudah terburai ke luar tanah, di dalamnya sudah banyak belatung.

"Tak hanya itu, di dalam kain kafan tersebut juga terdapat beberapa uang logam," ungkapnya.

Kuburan tersebut rusak diduga karena dikoyak oleh binatang sejenis anjing. Binatang tersebut diduga telah mengambil bangkai yang ada di dalamnya untuk dimakan. Namun bangkai apa, dia tidak mengetahuinya.

Telusuri berita news lainnya
