Siti Atikoh Hadir di Munas Pramuka XI, Berharap Pramuka Tetap Kompak dan Bermanfaat untuk Masyarakat

BANDA ACEH - Siti Atikoh selaku Ketua Kwarda Jawa Tengah turut menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Pramuka XI di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (2/12/2023).

Melalui acara munas ini, perwakilan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul menjadi satu untuk menjabarkan pertanggung jawabannya selama bekerja lima tahun belakangan ini.

Selain itu, melalui acara ini juga akan ditentukan Ketua Kwartir Nasional yang baru untuk memimpin lima tahun ke depan.

Terkait penyelenggaraan acara Munas Pramuka XI, Siti Atikoh berharap, "Tentu saja Munas ini berjalan lancar ya. Nanti ada pemilihan Ka Kwarnas dengan gotong royongnya. Semoga nanti tetap kompak seperti itu."

Lebih lanjut, Siti Atikoh berharap ke depannya gerakan pramuka akan semakin bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui pendidikan karakter dan hal lainnya.