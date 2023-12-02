Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Siti Atikoh Hadir di Munas Pramuka XI, Berharap Pramuka Tetap Kompak dan Bermanfaat untuk Masyarakat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |19:01 WIB
Siti Atikoh Hadir di Munas Pramuka XI, Berharap Pramuka Tetap Kompak dan Bermanfaat untuk Masyarakat
A
A
A

BANDA ACEH - Siti Atikoh selaku Ketua Kwarda Jawa Tengah turut menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Pramuka XI di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (2/12/2023).

Melalui acara munas ini, perwakilan anggota pramuka dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul menjadi satu untuk menjabarkan pertanggung jawabannya selama bekerja lima tahun belakangan ini.

Selain itu, melalui acara ini juga akan ditentukan Ketua Kwartir Nasional yang baru untuk memimpin lima tahun ke depan.

Terkait penyelenggaraan acara Munas Pramuka XI, Siti Atikoh berharap, "Tentu saja Munas ini berjalan lancar ya. Nanti ada pemilihan Ka Kwarnas dengan gotong royongnya. Semoga nanti tetap kompak seperti itu."

Lebih lanjut, Siti Atikoh berharap ke depannya gerakan pramuka akan semakin bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui pendidikan karakter dan hal lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement