Keliling Indonesia Timur, Ganjar Pranowo Serap Aspirasi Perempuan dan Disabilitas

BIMA – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, telah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Ganjar bersilaturahmi dan menyerap aspirasi dari warga, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa hingga kalangan generasi muda.

Politikus yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mengawali safarinya di Merauke, Papua Selatan. Selanjutnya Ganjar melanjutkan perjalanan ke Kupang, Ende dan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Setelah itu bertolak ke Bima, Nusa Tenggara Barat.

Di setiap daerah, Ganjar selalu mendapat sambutan hangat. Ada berbagai kalangan masyarakat yang ditemui Ganjar. Mereka tak sungkan untuk mengutarakan saran, kritik dan masukan bagi pembangunan Indonesia ke depan kepada Ganjar.

"Ada banyak sekali yang kemarin memberikan masukan saat saya berkunjung ke Indonesia Timur," ujar Ganjar usai berkunjung ke Kesultanan Bima, Sabtu (2/12/2023).

Ganjar menegaskan, curahan hati masyarakat yang disampaikan kepadanya akan menjadi fondasi utama dalam menentukan program dan arah kebijakan pemerintah ke depan.

"Ada isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur ini yang menjadi perhatian," tuturnya.