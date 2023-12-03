Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pedagang Kacang Rebus di Mataram Terharu Dagangannya Diborong Ganjar Pranowo

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |12:55 WIB
Pedagang Kacang Rebus di Mataram Terharu Dagangannya Diborong Ganjar Pranowo
Ganjar borong kacang rebus (Foto: MPI)
A
A
A

 

MATARAM - Calon presiden nomor urut 3, yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo memborong jajanan di car free day (CFD) Jalan Udayana, Mataram Minggu (3/12/2023). Kehadiran Ganjar Pranowo tentu mengejutkan para pengunjung CFD yang sedang berolahraga.

Tidak sedikit dari mereka yang berebut foto dengan mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Suhaili, pedagang pisang rebus yang mangkal di kawasan CFD terharu ketika tiba-tiba Ganjar mendekatinya.

"Jualan apa Pak?" sapa Ganjar.

Suhaili menjelaskan dia berjualan pisang rebus dan kacang rebus. Setelah mendapat penjelasan itu, Ganjar Pranowo langsung memborong semuanya.

"Berapa semuanya ini Pak?" tanya Ganjar.

"Seratus empat puluh ribu," jawab Suhaili.

Dagangan Suhaili pun kemudian diambil Ganjar dan dibagikan kepada masyarakat yang tengah mengerubunginya.

"Ini, satu-satu ya. Satu-satu, " ucap Ganjar memberikan pisang rebus.

Simpatisan dan relawan Ganjar yang menyertai pun girang karena mendapat aneka jajanan rebusan dari Ganjar.

Suhaili yang dagangannya diborong Capres Ganjar mengaku terharu. Dia senang karena semuanya dagangannya langsung habis. Padahal biasanya dagangannya akan habis hingga CFD usai.

"Senang, tidak nyangka tadi Bapak Ganjar Pranowo beli semuanya, " katanya.

