HOME NEWS JATENG

Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Siap Fasilitasi Kebutuhan Pesantren dan Santri

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |12:46 WIB
Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Siap Fasilitasi Kebutuhan Pesantren dan Santri
Yenny Wahid di Tegal (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

TEGAL - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Yenny Wahid melakukan silaturahmi memberikan Orasi Kebangsaan di Pondok Pesantren Alfatih Karangmulya, Bojong Tegal, Jawa Tengah, Sabtu 2 Desember 2023, malam.

Dalam acara yang dihadiri ratusan santri, pengasuh pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan organisasi serta badan otonom organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Tegal ini, Yenny memberikan motivasi dan semangat kepada para santri.

"Saya menghadiri acara dialog kebangsaan untuk meningkatkan semangat santri, semangat para kalangan pondok pesantren para kiai, bu nyai untuk berkontribusi bagi Indonesia ke depan," kata Yenny Wahid.

Selain itu, Direktur Wahid Foundation ini juga mendengarkan aspirasi kalangan pesantren untuk dapat diperjuangkan kedepan dalam bidang kebijakan publik.

"Kita mendengarkan apa aspirasi pesantren, apa sih kebutuhan pesantren yang harus kita fasilitasi yang membuat santri bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Dan kemudian berkomitmen pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," tutur Yenny Wahid.

Sebab, menurut Putri Presiden Indonesia ke-4 KH. Abdurrahman Wahid ini pesantren merupakan sumber aktivitas pendidikan, ekonomi, sosial dan keagamaan.

"Pesantren ini pusat-pusat kecil dari peradaban di sebuah masyarakat. Nah kalau pesantren kuat, maka negaranya kuat," ujar Yenny.

Halaman:
1 2
      
