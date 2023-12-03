Bertemu Yenny Wahid, Pelaku UMKM Tahu Pletok Titip Aspirasi untuk Ganjar-Mahfud

PEMALANG - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Yenny Wahid bertemu dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memproduksi Tahu Pletok, Sabtu 2 Desember 2023.

Di lokasi tersebut Yenny disambut Ketua Paguyuban Tahu Pletok, Arif. Ia melihat secara langsung proses pembuatan Tahu Pletok mulai dari penggilingan kedelai, penyaringan, penggumpalan, percetakan bahkan hingga penggorengan.

Keduanya tampak berbincang-bincang membahas proses tersebut hingga potensi pemasarannya. Selain itu, pelaku UMKM juga menitip aspiranya pada Yenny untuk disampaikan pada Ganjar-Mahfud.

"Ini Tahu Pletok, khas daerah sini, bahannya betul-betul alami tanpa ada pengawet," kata Arief menjelaskan kepada Yenny Wahid.

Usai menyaksikan proses pembuatan Tahu Pletok, Puteri Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tersebut mengapresiasi adanya geliat UMKM.

Menurut Yenny, Tahu Pletok yang dibuat secara alami tanpa bahan pengawet memiliki potensi pasar yang luar biasa hingga ke luar negeri untuk diekspor. Sebab, saat ini tren masyarakat dunia yaitu mengonsumsi makanan yang sehat.

"Masyarakat dunia itu trennya masyarakat yang sehat. Salah satunya kalau di luar negeri banyak yang ngurangin daging, banyak yang beralih ke tahu dan tempe sehingga peluangnya besar (ekspor)," kata Yenny Wahid.