INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Joki CPNS Kejaksaan di Lampung Dibayar Rp300 Juta, Mahasiswa ITB Sudah Terima Uang Muka

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |11:20 WIB
Joki CPNS Kejaksaan di Lampung Dibayar Rp300 Juta, Mahasiswa ITB Sudah Terima Uang Muka
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A
 

BANDARLAMPUNG - RDS (20), mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) mendapatkan tugas sebagai joki untuk dua peserta pada tes CPNS Kejaksaan. Nilai untuk satu orderan jasa joki tes tertulis berbasis komputer tersebut, bayarannya mencapai Rp 300 Juta.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol Donny Arief Praptomo saat dikonfirmasi, Minggu (3/12/2023).

"RDS ini mendapatkan tugas untuk menjadi joki dua peserta di Lampung. Untuk satu orderan itu berkisar di harga Rp200 hingga Rp300 juta," ujar Donny.

Donny mengungkapkan, berdasarkan hasil keterangan RDS, dia sudah dibayar oleh bosnya sebesar Rp20 juta.

"Sudah, sudah dibayar dimuka dia sebesar Rp20 juta oleh bosnya yang mengkordinir jaringan ini. Uang itu sudah ditransfer ke rekening tersangka (RDS)," kata Donny.

Donny melanjutkan, saat ini pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap 5 pelaku lainnya yang terlibat dalam jaringan perjokian tersebut.

"Kami masih melakukan pengejaran terhadap kelima pelaku lainnya. Kami sudah mengetahui identitasnya yang juga berstatus mahasiswa ITB," tuturnya.

