Mahasiswa ITB Joki CPNS Punya Jaringan, Bos Adalah Panggilan untuk Koordinatornya

BANDARLAMPUNG - Jaringan perjokian tes CPNS Kejaksaan yang berhasil diungkap di Bandarlampung. Para joki tersebut dikoordinir oleh oknum yang dipanggil dengan sebutan Bos.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Donny Arief Praptomo saat dikonfirmasi, Minggu (3/12/2023).

Donny mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan petugas, sosok Bos yang dimaksud merupakan salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat.

Donny menyebutkan, jaringan perjokian ini mempunyai bos yang berhubungan dengan para kliennya.

"Mereka (jaringan) ini ada yang mengkoordinir, mereka biasa sebut bos. Dari hasil penyelidikan kami, bos yang dimaksud ini merupakan salah satu mahasiswa di ITB," ujar Donny.

Menurut Donny, sosok bos ini juga yang membayar tersangka RDS (20) mahasiswi ITB sebesar Rp 20 juta. Namun, Donny enggan menjelaskan secara rinci siapa nama mahasiswa ITB yang disebut RDS sebagai bos tersebut.

"Iya RDS dibayar Rp 20 juta, uangnya sudah ditransfer ke rekeningnya dari bos yang mengkoordinir jaringan tersebut," kata dia.