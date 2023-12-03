Ganjar Ingatkan Pentingnya Edukasi Teknis Pemilu 2024 pada Pemilih Pemula

JAKARTA - Dalam kunjungannya ke Lombok, Capres nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menghadiri Konsolidasi Kader dan Relawan Ganjar Pranowo–Mahfud MD Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, NTB, Minggu (3/12/23) siang.

Memasuki hari keenam masa kampanye, Ganjar Pranowo menyampaikan dua hal. Pertama edukasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu serta menjaring aspirasi-aspirasi di tingkat akar rumput.

Pesta demokrasi serentak ini akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024. Pada kesempatan itu, masyarakat perlu memilih pasangan Capres–Cawapres, Calon Legislatif (Caleg) anggota DPR RI, DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota dan anggota DPD RI.

Menurut Ganjar, edukasi terkait teknis pemilu kepada masyarakat, khususnya milenial dan Gen Z penting dilakukan. Sebab, suara mereka mendominasi sebagai pemilih pada pemilu 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Dari jumlah itu, sebanyak 66,8 juta pemilih dari generasi milenial.

Selain itu, pemilih dari gen Z juga mendominasi yaitu sebanyak 46,8 juta pemilih. Edukasi ini sebagai upaya untuk mendongkrak partisipasi mereka dalam pesta demokrasi serentak 2024.

"Partai-partai, caleg-caleg tadi kumpul kami berikan dua hal yang pertama jangan lengah pada teknis pemilu karena masyarakat butuh pelatihan untuk bisa mencoblos, ini saya ingatkan pada kawan-kawan karena di beberapa titik mereka ada pemilih pemula dan kemudian besok itu kertasnya cukup banyak, ini saya ingatkan teknis Pemilu," kata Ganjar Pranowo.